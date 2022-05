Felipe Drugovich venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Barcelona da Fórmula 2 - Reprodução/Instagram FelipeDrugovich

Felipe Drugovich venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Barcelona da Fórmula 2Reprodução/Instagram FelipeDrugovich

Publicado 21/05/2022 14:38

Rio - O brasileiro Felipe Drugovich venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Barcelona, na Espanha, e assumiu a liderança do Campeonato Mundial da Fórmula 2. Felipe conseguiu fazer uma largada espetacular, ultrapassando três pilotos e assumindo a ponta da corrida, onde ficou até a bandeira quadriculada. Com a vitória, Drugovich somou 11 pontos na tabela do mundial.

O francês Théo Pourchaire, que era o líder do ranking, acabou tendo um desempenho muito abaixo do esperado, ficou em sexto colocado na corrida rápida, e somou apenas dois pontos na tabela.

A corrida principal do Grande Prêmio de Barcelona da Fórmula 2 será neste domingo (22), às 06h35 (horário de Brasília). Por ter vencido a corrida sprint, Felipe Drugovich largará na 10ª colocação. Outro brasileiro na categoria, Enzo Fittipaldi terminou a sprint na oitava colação, garantindo apenas um ponto na briga pelo título mundial.

Acompanhado do japonês Ayumu Iwasa e do americano Logan Sargeant, Felipe Drugovich subiu ao pódio de Barcelona para escutar o Hino Nacional Brasileiro, e comemorar com sua equipe. Confira o momento: