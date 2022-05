Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Walter CasagrandeFoto: Reprodução/Globoplay

Publicado 21/05/2022 11:26

Rio - A Copa do Mundo se aproxima e a Seleção Brasileira faz dois amistosos no início de junho, contra Japão e Coreia do Sul. Para os duelos, Tite já convocou 26 nomes, e chamou atenção ausência de Hulk e Raphael Veiga, que fazem boa temporada desde o ano passado. Nesta sexta, o ex-jogador Walter Casagrande criticou o treinador e citou jogadores que poderiam deixar a lista divulgada na última semana.

"O treinador da Seleção dá uma entrevista e diz: 'Eu até levaria o Hulk e o Veiga, mas no lugar de quem?' Posso te ajudar, Tite? No lugar do Gabriel Jesus, do Matheus Cunha, do Philippe Coutinho. E, se precisar, dou mais algumas opções. Ah, desculpe, esqueci que esses têm cadeira cativa e não importa se são titulares, se estão jogando bem, se fazem gols. Para eles, nada disso conta", escreveu Casagrande em blog no 'GE'.

"Uma pena que não veremos o Hulk e nem o Raphael Veiga tendo chances, mesmo que merecendo. Quando o Tite entrou para a Seleção, disse que convocaria quem estivesse bem, porque tem coerência. Isso se perdeu pelo caminho. Será uma grande injustiça esses dois jogadores não terem uma chance até a Copa. Não tem ninguém jogando melhor do que eles', completou o ex-jogador e comentarista da Globo.

Hulk foi um dos principais responsáveis pelos títulos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil do Atlético-MG no ano passado. Pelo lado do Palmeiras, Raphael Veiga foi fundamental na conquista da Libertadores do Palmeiras em 2021 e tem feito ótimo início de temporada. Tite convocou no entanto, o lateral Guilherme Arana, do clube mineiro, e a dupla Weverton e Danilo, do time paulista.