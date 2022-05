Mbappé, craque da seleção francesa - Patrick HERTZOG / AFP

Publicado 21/05/2022 12:57

Paris (FRA) - O craque francês Kylian Mbappé, após alguns meses de indecisão, bateu o martelo sobre seu futuro e decidiu permanecer no PSG. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atacante já teria comunicado ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que apostou alto na contratação da estrela.

A imprensa europeia começou a repercutir o assunto. O 'L'Equipe', da França, divulgou que a a expectativa é de que o novo vínculo do atleta vá até 2025 com o Paris Saint-Germain. Já o 'Marca', noticiou como se essa fosse a maior decisão a carreira do jogador.

Mbappé havia chegado a um acordo salarial astronômico com o Real Madrid, além de ter firmado os valores referentes a direitos de imagem.

O maior peso para a decisão ser tomada teria sido o projeto esportivo apresentado pelo PSG, além de ter maior voz dentro do elenco para outras atitudes quanto a organização do projeto.