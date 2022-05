Fernandinho - AFP

FernandinhoAFP

Publicado 21/05/2022 15:18

Fernandinho vive seus últimos momentos com a camisa do Manchester City, e o clube publicou um vídeo de despedida do brasileiro. O volante de 36 anos encerra seu ciclo após nove anos diante do Aston Villa, neste domingo.

"Quando eu olho para trás, eu sinto muito orgulho, pois tudo o que planejei, fizemos aqui. Então agora posso sair em paz. Eu nunca imaginei estar aqui por tanto tempo. Mas quando assinei com o City, eu tinha certeza que daria 100% para conquistar muitos troféus", disse.

Embora não tenha conseguido conquistar a tão sonhada Champions League, Fernandinho tem a chance de encerrar sua etapa no Manchester City com mais um troféu da Premier League caso vença a partida deste domingo.

Até aqui, o meia brasileiro conquistou 13 títulos pelo clube inglês entre Premier League, FA Cup, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra. Após a temporada, o atleta retorna ao Brasil antes de encerrar sua carreira.