Mbappé renovou seu contrato com o PSG até 2025 - Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Mbappé renovou seu contrato com o PSG até 2025Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 21/05/2022 16:07

Rio - Depois de longas negociações, o Paris Saint-Germain anunciou, na tarde deste sábado (21), a renovação de contrato do atacante francês Kylian Mbappé, dando vim aos rumores sobre uma possível transferência ao Real Madrid. Confira o anúncio da renovação do atleta:

Além das redes sociais do clube, o anúncio também foi feito no Estádio Parc des Princes, antes do duelo do PSG com o Metz. O presidente do clube, Nasr Al Khelaïfi, entrou em campo acompanhado do atacante, e fez a torcida ir a loucura garantindo a permanência do camisa sete, que assinou com o clube até o final da temporada europeia de 2025.