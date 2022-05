Zidane - AFP

Publicado 22/05/2022 14:15

O PSG segue planejando a próxima temporada após conseguir a renovação com Mbappé por 300 milhões de euros com luvas para o atacante. Segundo a imprensa francesa, a bola da vez é Zinedine Zidane para o cargo de treinador.

Os sites RMC Sports e o Le Figaro informaram que o bilionário Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube parisiense, está promovendo reuniões diretas com o ex-astro da seleção francesa. Os jornais informam ainda que, nos bastidores, a relação entre o clube e o treinador Mauricio Pochettino estaria desgastada e perto do fim.

A escolha por Zidane pode ter ligação direta com a decisão de Mbappé pela manutenção no PSG. O atacante passará a ter mais voz dentro do elenco para até decidir quem será o novo diretor esportivo do clube e o novo técnico da equipe. Na última semana, Mbappé havia chegado a um acordo com o Real Madrid com um salário astronômico e controle total dos direitos de imagem.



A negociação entre as partes, no entanto, pode não se concretizar. Segundo a emissora 'Telefoot', Zidane espera o fim da Copa do Mundo 2022 do Qatar, no fim do ano. O treinador teria como objetivo assumir a seleção da França no lugar de Didier Deschamps.

Após uma temporada sem muito sucesso com o Paris Saint-Germain, Pochettino não deve seguir no clube. O treinador tem contrato até 2023, mas a tendência é de que não cumpra o vínculo até o final.



Com a saída do técnico Marcelino García Toral ao fim da temporada, o Athletic Bilbao já teria procurado Pochettino para negociar um acerto. O clube acredita que o argentino é o nome certo para aumentar a competitividade do time no futebol espanhol.