Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 22/05/2022 11:51 | Atualizado 22/05/2022 11:58

Com o gol marcado na goleada de 5 a 0 sobre o Metz, no último sábado, Neymar alcançou os 100 tentos com a camisa do Paris Saint-Germain e é agora o quinto maior artilheiro da história do clube francês.

O craque alcançou a marca em 144 partidas disputadas, com uma média de 0,69 gol/jogo. Agora, está empatado com Dominique Rocheteau em quinto lugar no ranking de maiores goleadores da história do Paris. No entanto, o ex-atacante francês chegou ao feito em 231 jogos, entre os anos de 1980 e 1987.

Os quatro primeiros da lista são Cavani (200), Mbappé (171), Ibrahimovic (156) e Pauleta (109). Com isso, a tendência é que o camisa 10 termine a próxima temporada em quarto lugar, caso tenha bom ano. Neymar tem contrato com o PSG até 2025.



Desde que chegou ao clube, o brasileiro conquistou quatro títulos do Campeonato Francês, três Copas da França, duas Copas da Liga Francesa e duas Supercopas. Por outro lado, ele ainda busca conduzir o PSG ao primeiro título da Champions League.



O brasileiro completará cinco anos na equipe francesa em agosto, quando voltará das férias. Somando seus jogos pela Seleção, Santos e Barcelona, já são mais de 400 gols na carreira.