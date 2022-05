Max Verstappen garantiu a vitória no Grande Prêmio da Espanha - GABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 22/05/2022 13:23

Rio - O holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, venceu, neste domingo (22), o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. A corrida ficou marcada pelo abandono de Charles Leclerc, da Ferrari, que liderava com 15s de vantagem para Verstappen. No entanto, o monegasco acabou tendo problemas no motor e foi obrigado a deixar a prova.

A largada da corrida ficou marcada pelo toque de Kevin Magnussen, da Haas, e Lewis Hamilton, da Mercedes, que fez com que os dois pilotos acabassem caindo para o final do grid. O britânico, inclusive, conversou com sua equipe no rádio e sugeriu abandonar a corrida, visando uma preservação no seu motor para o resto da temporada. No entanto, Toto Wolff insistiu para que o piloto continuasse na corrida.

Na nona volta, Verstappen acabou perdendo o controle do carro e indo parar nas britas, caindo para a quarta colocação e deixando Charles Leclerc com uma vantagem de quase 10s, trazendo tranquilidade aos fãs da Ferrari.

No entanto, a principal batalha da corrida não foi envolvendo o monegasco da Ferrari. George Russell, da Mercedes, foi quem travou uma guerra com Max Verstappen por grande parte da corrida. O britânico, que estava na segunda colocação, conseguiu se defender bem dos ataques do atual campeão mundial.

Na 27ª volta, Leclerc, que liderava a corrida com uma vantagem de pouco mais de 15s para Russell, acabou perdendo potência, e foi obrigado a deixar o GP de Barcelona.

"Não, não, não. O que aconteceu? Perdi potência", lamentou o piloto da Ferrari no rádio.

Com o abandono de Leclerc, George Russell acabou assumindo a liderança. No entanto, pouco tempo depois, Max Verstappen entrou para os boxes para colocar pneus macios, e viu seu companheiro de equipe, Sérgio Perez, ultrapassar o ex-piloto da Williams e assumir a ponta da corrida.

Em seguida, Russell entrou nos boxes e viu Verstappen ultrapassar seu companheiro de equipe, e garantir a dobradinha da Red Bull Racing no pódio do GP de Barcelona.

Um dos destaques da corrida foi Lewis Hamilton. Após sua batida na largada, o britânico conseguiu se recuperar muito bem durante a corrida, e, inclusive, brigou com Sainz e Bottas pela quarta colocação nas últimas voltas. No entanto, para preservar seu motor, o britânico diminuiu o ritmo e terminou apenas na quinta posição.

Confira o resultado final do Grande Prêmio de Barcelona, na Espanha:

Resultado final do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 Reprodução/F1

A Fórmula 1 volta no próximo final de semana com o tão temido Grande Prêmio de Mônaco. O circuito de rua mais famoso do planeta terá seus dois primeiros treinos livres na sexta-feira (27). O primeiro será às 09h (de Brasília), e o segundo às 12h. O terceiro treino livre será no sábado (28), assim como a classificação. O TL ocorrerá às 08h, e o qualificatório às 12h. A corrida oficial do GP de Mônaco está marcada para domingo (29), às 10h.