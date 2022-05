Jorge Jesus foi demitido do Benfica no fim de dezembro de 2021 - Cátia Luís / Benfica

Jorge Jesus foi demitido do Benfica no fim de dezembro de 2021Cátia Luís / Benfica

Publicado 23/05/2022 18:00

Rio - Jorge Jesus tem a contratação de Luis Suárez como prioridade para a próxima temporada no Fenerbahçe, segundo o portal "Fotomac". O uruguaio encerrou sua passagem pelo Atlético de Madrid por conta do fim de contrato.



O Mister busca um jogador de renome mundial para reforçar o setor ofensivo de sua provável nova equipe para a disputa da Champions League. O veterano, que foi decisivo na conquista da La Liga 20/21 com o clube colchonero, se encaixa no perfil desejado.



As informações indicam que Suárez possui diversas propostas em sua mesa, como de times dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. No entanto, a que mais mexeu com a cabeça do centroavante foi uma oferta do Aston Villa.

Além do atacante uruguaio, o Fenerbahçe também estuda outros nomes como alternativa. Seferovic, centroavante do Benfica, Sorloth, companheiro de Haaland na Noruega, e Muriqi, da Lazio, são opções de reforço.