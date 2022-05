Mike Tyson - AFP

Publicado 23/05/2022 18:15 | Atualizado 23/05/2022 18:16

Rio - Mike Tyson quebrou o silêncio sobre a agressão a um passageiro em um avião, antes de decolar no dia 20 de abril. No podcast "Hotboxin", o ex-lutador falou pela primeira vez sobre o caso e relembrou a possibilidade de ter sido acusado por Melvin George Townsend III.

"Eles disseram que não vou receber nenhuma acusação. Ele estava me provocando. Eu tirei fotos com esse cara", admitiu Mike Tyson ao 'Hotboxin'.

Na ocasião, Mike Tyson deu socos em Melvin George Townsend III após o fã supostamente ter atirado uma garrafa em direção ao ex-lutador. Por outro lado, Melvin nega o ataque e afirma que só pediu um autógrafo.

A polícia de San Mateo, na Califórnia, decidiu que não seguirá com nenhuma acusação contra Mike Tyson. De acordo com o procurador Steve Wagstaffe, em entrevista à "AFP", a decisão foi tomada com base nas condições do incidente.