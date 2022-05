Ex-goleiro Wendell morreu aos 74 anos - Divulgação/Acervo CBF

O ex-goleiro Wendell, que atuou nos anos 60 e 70 por Botafogo, Fluminense e seleção brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira em Recife, segundo o Glorioso, aos 74 anos. Ele também foi o preparador de goleiros nas Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2006.



"Fiquei realmente muito triste, porque nós tínhamos um bom relacionamento. Toda vez que eu ia para a Seleção a gente sempre trocava ideia, eu contava as novidades, tudo aquilo que estava acontecendo ali dentro da Seleção com os goleiros, pedia muito a opinião dele também. Foi um treinador que me ajudou bastante na Seleção Brasileira, nós convivemos por muitos anos", lamentou Taffarel, goleiro da Seleção nas Copas de 1994 e 1998 e atualmente preparador na comissão técnica de Tite.



Revelado pelo Botafogo, Wendell Lucena Ramalho teve duas passagens pelo clube. Jogou em 1968 e depois voltou na década de 70, ficando entre 1971 e 1977. Foi campeão da Taça Guanabara de 1974 e foi vice do Brasileiro de 1971. O ex-goleiro também foi quem sofreu o gol mais marcante de Roberto Dinamite, o do chapéu dentro da área no zagueiro Osmar, no Carioca de 1976.



Nota de Pesar: Botafogo lamenta falecimento do ex-goleiro Wendell.



Wendell chegou ao Fluminense em 1977 no troca-troca da Máquina Tricolor do presidente Francisco Horta. Ele conquistou o Troféu Tereza Herrera, na Espanha. Ele também jogou por Santa Cruz, Guarani, Vila Nova e Ferroviário.



Já pela Seleção, o ex-goleiro disputou sete partidas, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, com apenas três gols sofridos e cinco jogos sem ser vazado. Como preparador, foi campeão da Copa do Mundo de 1994 e vice em 1998.