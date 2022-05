Jake Paul - Reprodução/Instagram

Publicado 23/05/2022 19:30

Rio - Após Anderson Silva lutar contra Bruno Caveira no sábado passado (21), Jake Paul fez uma provocação ao ex-campeão de UFC. Por meio das redes sociais, o americano afirmou que venceria o brasileiro e ainda criou uma montagem como "exterminador de insetos", fazendo alusão ao apelido de Anderson, Spider (aranha, em inglês).



"Eu teria derrotado Floyd e Anderson na mesma noite", afirmou Jake Paul após luta do brasileiro.

I would beat Floyd and Anderson in the same night — Jake Paul (@jakepaul) May 21, 2022

As publicações do americano atiçaram os fãs e muitos já estão projetando um embate. Apesar das provocações do outro lado, o brasileiro fez questão de respeitar seu possível adversário após ser perguntado sobre um eventual duelo com o americano.



"As pessoas precisam respeitar os irmãos Paul [Jake e Logan]. Esses garotos são talentosos e abriram os olhos das pessoas sobre o que há de bom e ruim nos esportes de combate. Estou preparando meu corpo para um desafio. Vamos ver o que acontece", disse Anderson.



Anderson Silva foi um dos maiores lutadores de UFC de todos os tempos e muitos brasileiros ficaram eufóricos com a volta de Anderson aos ringues. Jake Paul possui personalidade forte e vem treinando pesado nos últimos meses. Ambos são conhecidos mundialmente e um embate entre os dois chamaria muito a atenção do público.