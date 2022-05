Mbappé, craque da seleção francesa - Patrick HERTZOG / AFP

Publicado 23/05/2022 20:29

Rio - De olho na Copa do Mundo, no Catar, Mbappé projetou a atuação da França no Mundial. Em entrevista à "TNT Sports", o atacante francês de 23 anos citou o favoritismo da equipe e afirmou que o futebol europeu é "mais avançado" do que o sul-americano. Além disso, o jogador acredita que o bom desempenho das seleções europeias deve-se ao fato de atuarem em jogos de "alto nível".

"Tem a França já (na lista de seleções favoritas ao título da Copa do Mundo). Penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias equipes europeias também. A vantagem que temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations, por exemplo. Quando chegamos na Copa, estamos prontos", afirmou Mbappé.

"Nesse aspecto, Brasil e Argentina não têm isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. É por isso que, quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham", completou.