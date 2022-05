Galvão Bueno e Walter Casagrande - Reprodução / Rede Globo

Galvão Bueno e Walter CasagrandeReprodução / Rede Globo

Publicado 26/05/2022 16:31

Rio - Walter Casagrande passou por momentos delicados devido a sua dependência das drogas no passado e Galvão Bueno foi um dos grandes amigos que o ajudou em momentos difíceis. Em documentário produzido pela GloboPlay, o narrador relata um desses momentos complicados em que o ex-jogador do Corinthians passou por uma overdose.

"Em uma das overdoses, ele estava sendo levado na maca do hospital. E toca meu telefone, era ele falando no celular escondido: ‘Estão dizendo que meu coração vai aguentar, que eu vou morrer, mas eu não vou, não. Estou dizendo a você que não vou, não. Estou aqui conversando com meu coração e dizendo para ele que somos parceiros e estamos nessa luta há tanto tempo, não me abandone agora’. Falei: ‘Ele não vai te abandonar, não. Desliga esse telefone, relaxa, para, nós vamos nos ver já já’", relembrou Galvão Bueno.

Walter Casagrande acabou se recuperando e há alguns anos conseguiu superar o vício das drogas. A série documental "Casão - Um jogo sem regras" faz sua estreia nesta quinta-feira na plataforma digital da Globo.

"Fiz muito gol, muita coisa boa e muita m… Peitei treinador, dirigente, a ditadura militar, capotei de carro, vi demônios, enterrei irmãos, quase morri de overdose e agora só quero morrer de amor", afirmou o comentarista da Rede Globo.