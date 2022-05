Daniel Alves - AFP

Daniel AlvesAFP

Publicado 26/05/2022 16:00

Rio - O lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, deverá permanecer até o fim do ano no Barcelona. De acordo com informações do portal "UOL", o veterano e o clube espanhol encaminharam uma renovação de contrato de seis meses, com opção de mais seis, após dezembro de 2022.

Convocado por Tite para os próximos compromissos da seleção brasileira, Daniel deverá ser titular, já que Danilo, da Juventus, acabou sendo cortado por uma lesão no pé. O jogador do Barcelona vem sendo considerado importante na equipe de Xavi Hernández pela liderança dentro e fora de campo.

Após defender o São Paulo, Daniel Alves voltou ao clube espanhol no fim do ano passado. Com uma carreira significativa no futebol europeu, o lateral-direito já defendeu, além do Barcelona, o Sevilla, o PSG e a Juventus.