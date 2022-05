Walter Casagrande - Foto: Reprodução

Walter CasagrandeFoto: Reprodução

Publicado 26/05/2022 14:47

Grande personagem do futebol brasileiro, Walter Casagrande terá a vida contada em uma série do 'Globoplay'. Nesta quinta, serviço de streaming da emissora carioca disponibilizou o primeiro episódio do documentário 'Casão - Num Jogo Sem Regras', sobre o ex-jogador e comentarista.



Em ordem cronológica, a série de quatro episódios vai contar a vida do jogador pelos clubes que passou. Galvão Bueno, Serginho Groismann e Baby do Brasil são algumas das personalidades que deram depoimentos no documentário. A produção foi criada e dirigida por Susanna Lira.

"Fiz muito gol, muita coisa boa e muita m****. Peitei treinador, dirigente, a ditadura militar, capotei de carro, vi demônios, enterrei irmãos, quase morri de overdose e agora só quero morrer de amor", disse Casagrande em um dos episódios da série.

"Em uma das overdoses, ele estava sendo levado na maca do hospital. E toca meu telefone, era ele falando no celular escondido: "Estão dizendo que meu coração vai aguentar, que eu vou morrer, mas eu não vou, não. Estou dizendo a você que não vou, não. Estou aqui conversando com meu coração e dizendo para ele que somos parceiros e estamos nessa luta há tanto tempo, não me abandone agora”. Falei: “Ele não vai te abandonar, não. Desliga esse telefone, relaxa, para, nós vamos nos ver já já", relembrou Galvão.