Neymar entra na mira de grande clube da Premier LeagueFoto: Divulgação/PSG

Publicado 26/05/2022 14:34 | Atualizado 26/05/2022 14:45

Rio - O desejo de Neymar em permanecer no Paris Saint Germain pode ser balançado com a possível proposta de um gigante da Premier League. De acordo com a revista inglesa "FourFourTwo", o Chelsea estaria interessado na contratação do craque brasileiro. Além disso, o PSG pretende negociar o atacante caso chegue uma boa oferta.

Nos próximos dias, o consórcio liderado pelo empresário americano Todd Boehly pretende reformular o elenco do Chelsea. O novo dono do clube inglês deseja investir mais de R$ 1 bilhão para reforçar o time do treinador Thomas Tuchel. Além disso, a presença do técnico alemão, com quem Neymar já trabalhou no PSG, pode se tornar a favor em uma possível negociação.

No entanto, Neymar já demonstrou que tem interesse em permanecer no PSG. No ano passado, o atacante renovou o seu contrato com o clube francês até 2025. Por outro lado, ainda não é uma garantia de que permaneça para a próxima temporada.