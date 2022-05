Felipe Melo - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Felipe Melo Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 30/05/2022 10:00

Rio - O Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 1 neste domingo e o clássico deixou os nervos à flor da pele. O ex-vice-Presidente de Administração do clube carioca, Rafael Strauch, comemorou o resultado nas redes sociais e provocou o meia do Fluminense, Felipe Melo.

"Parabéns Hugo! Valeu! Ei, Felipe Melo VTN..." escreveu no Twitter. O pitbull tricolor não perdem tempo e respondeu. "Vai você, seu morto de fome. Quer aparecer seu imundo!!!". O dirigente rebateu e chamou o jogador do Fluminense para a briga.

"Fome só se for pra te comer na porrada seu frango. Vai mexer com gente do seu tamanho pra não passar vergonha", disparou. Rafael Strauch foi dirigente do Flamengo na gestão de Eduardo Bandeira de Mello.