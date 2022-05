Djokovic e Nadal - AFP

Publicado 30/05/2022 17:08 | Atualizado 31/05/2022 11:06

Rio - Dois dos melhores tenistas de todos os tempos vão se enfrentar nesta terça-feira no tradicional palco de Roland Garros. Maior vencedor da história do torneio, Rafael Nadal encara Novak Djokovic pelas quartas de final da competição. Os dois são grandes favoritos a levantar o troféu do torneio.

O sérvio busca a vitória para seguir vivo na luta pelo 21º título dos quatro principais circuitos de tênis, enquanto o espanhol quer o seu 14º título na França e ampliar sua vantagem nos Grand Slams sobre o próprio Djokovic e também sobre Roger Federer.

A partida terá transmissão do sportv3. O narrador Eusébio Resende e a comentarista Joana Cortez contarão a história do duelo. O evento se inicia a partir das 15h45. O repórter Marcelo Courrege também participa da transmissão, trazendo informações direto de Paris, na França.