Gabriel Jesus - Lucas Figueiredo/CBF

Gabriel Jesus Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/06/2022 16:00

Rio - Atual campeão da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, gosta de trabalhar com brasileiro. Depois de comandar Vinicius Junior em sua melhor temporada no futebol europeu e utilizar Rodrygo de forma decisiva em jogos da principal competição de clubes do futebol europeu, o italiano teria indicado mais um atacante nascido no Brasil para reforçar o atual campeão da Europa. De acordo com informações do site do jornal "Marca", Gabriel Jesus teria sido indicado pelo treinador para defender o Real.

Gabriel Jesus, de 25 anos, não deverá seguir no Manchester City. A publicação afirma que Ancelotti gosta do brasileiro desde os tempos em que era treinador do Bayern e tentou levar o atacante para o clube alemão. Porém, o clube inglês foi mais rápido e conseguiu tirá-lo do Palmeiras.

Segundo o portal, o City estaria disposto a negociar o brasileiro por um valor entre 45 e 50 milhões de euros (R$ 230 e 256 milhões). O Real Madrid espera negociar Mariano Díaz e Jovic e abrir espaço no ataque. A versatilidade do atacante seria um dos fatores que atrai o Real. Gabriel Jesus é visto como um possível substituto para Benzema e como opção para a ponta direita.

O brasileiro terminou em alta a temporada com a camisa do City. Ele entrou em campo em 41 partidas pela equipe de Pep Guardiola, marcou 13 gols e deu 11 assistências com a camisa do clube inglês. O bom momento o fez retornar para a seleção brasileira.