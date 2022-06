Gabigol, Lucas Paquetá e Vini Jr no treino da Seleção - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/06/2022 15:33

Rio - O meia brasileiro Lucas Paquetá está na mira do Newcastle. E parece que o clube inglês está disposto a desembolsar um caminhão de dinheiro pelo jogador do Lyon. De acordo com informações do portal "UOL", o clube da Inglaterra pode oferecer cerca de 66 milhões de euros (cerca de R$ 344,61 milhões) pelo ex-jogador do Flamengo.

Paquetá é um dos destaques do clube francês e também estaria na mira do PSG e do Arsenal. Inicialmente, o jornal inglês "The Times" havia dito que o Newcastle desembolsaria até 59 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões) pelo jogador. Porém, a proposta poderá ficar mais elevada.

Lucas Paquetá, de 24 anos, foi revelado pelo Flamengo e se transferiu para o Milan em 2018. Sem conseguir ir bem no futebol italiano, o jovem foi vendido ao Lyon. Na última temporada, o meia entrou em campo em 44 jogos, fez 11 gols e deu sete assistências. Em grande fase, Paquetá é titular da seleção brasileira de Tite.