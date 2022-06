Paulo André foi o vice-campeão do BBB 22 - Divulgação / TV Globo

Publicado 07/06/2022 16:10

Rio - Atleta olímpico e ex-BBB, Paulo André se irritou com um fã após ser chamado de... ex-BBB. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra P.A ao lado de Gabigol, atacante do Flamengo. Os dois são filmados por um homem que provoca a dupla.

No inicio da filmagem o homem chama Gabigol de "pato do Fred", fazendo uma referência ao atacante do Fluminense. Em seguida, um segurança o empurra e pergunta se ele não teria algo melhor para fazer.



Em seguida, o homem aparece ao lado de Paulo André e o chama de ex-BBB, fazendo menção a sua recente participação no "Big Brother Brasil", reality da Globo. Na competição, P.A acabou conquistando o vice-campeonato após 100 dias de confinamento.

O atleta vinha sendo criticado pela forma como se referiu ao reality que lhe deu notoriedade fora do esporte e promoveu um boom em suas redes sociais. No Twitter, a frase "P.A é ex-BBB sim" entrou para os assuntos mais comentados do país.