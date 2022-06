Mick Schumacher - Andrej Isakovic/AFP

Publicado 08/06/2022 15:59

Rio - Ainda sem pontuar na temporada de 2022 da Fórmula 1, o piloto alemão Mick Schumacher, da Haas, vive uma situação complicada em sua equipe. O filho do heptacampeão mundial se vê bastante pressionado para conseguir um bom resultando no Grande Prêmio de Baku, no Azerbaijão, no próximo final de semana.

Diferentemente das últimas temporadas, o carro da Haas está mais competitivo, e pode brigar para entrar na zona de pontuação. O dinamarquês Kevin Magnussen, inclusive, está na 10ª posição no Campeonato Mundial de Pilotos, com 15 pontos conquistados.

Em 2021, Mick Schumacher finalizou o GP do Azerbeijão na 13ª posição, recebendo diversos elogios dos diretores da equipe norte-americana. Sabendo disso, o piloto disse que está confiante para garantir seus primeiros pontos nesta temporada da Fórmula 1 em Baku.

"(O GP do Azerbaijão) foi um de nossos melhores desempenhos no ano passado. Então, espero que, com um carro mais competitivo, possamos também estar mais acima [na classificação] e termos uma boa corrida”, disse Mick, que também comentou sobre a melhora no carro da Haas:

"Nosso carro tem conseguido cumprir praticamente todas as pistas para onde fomos, então estou animado para termos uma boa corrida", finalizou o alemão.

O Grande Prêmio de Baku, no Azerbaijão, acontecerá neste final de semana. Os dois primeiros treinos livres estão marcados para a próxima sexta-feira (10). O sábado (11) será marcado pelo terceiro, e último, treino livre, além da classificação. A corrida oficial está marcada para este domingo (12), às 08h (horário de Brasília).