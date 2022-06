Loco Abreu ao lado de Luís Suarez - Reprodução/Twitter

Publicado 08/06/2022 16:38

Rio - Sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid, o atacante Luís Suarez chegou a ser especulado em diversas equipes do planeta. Próximo à Copa do Mundo, o uruguaio corre contra o tempo para poder fechar com algum time rapidamente. Sabendo disso, o ídolo do Botafogo, Loco Abreu, opinou, em uma entrevista, sobre o futuro do atacante.

"Tem que jogar na liga que tenha mais jogadores competentes em comparação ao que vai ter no Copa do Mundo. No caso, a Europa. É o que eu faria", comentou o ex-atacante do Botafogo e atual treinador do Paysandú F.C.

Vale lembrar que Luís Suarez chegou a revelar que recebeu sondagens de equipes brasileiras. No entanto, a tendência é de que o jogador de 35 anos permaneça jogando em clubes do Velho Continente.

Na última temporada, Luís Suarez defendeu a camisa do Atlético de Madrid, e esteve em campo em 45 oportunidades, marcando 11 gols e dando três assistências para seus companheiros.