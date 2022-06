Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola

Apresentador Neto - Os Donos da Bola

Publicado 08/06/2022 16:36 | Atualizado 08/06/2022 17:05

Rio - O apresentador Neto ironizou, durante o programa 'Donos da Bola' desta quarta-feira (8), a ida do atacante Jô, do Corinthians, a um pagode no mesmo momento em que o Timão era derrotado pelo Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 10ª rodada do Brasileirão. O ex-jogador responsabilizou a diretoria do clube pelos recorrentes incidentes extracampo envolvendo o atacante.



Segundo Neto, os acontecimentos já seriam motivos de justa causa para demiti-lo.



"O jogo comendo solto, 1 a 0 para o Cuiabá, e o cara está lá (no pagode). A vergonha para a instituição é essa. Eu já saí para a noite. Fui para vários cantos desse país. Mas fazer uma palhaçada dessa com o Corinthians? E ninguém fala nada?", indagou.

O apresentador ironizou a ida de Jô ao pagode, afirmando que o jogador deve ter ido fazer um 'freela' (trabalho ocasional) para o bar em que estava.



"Acho que foi um freela que ele foi fazer. Deve estar ganhando pouco salário. Ele ganhou um cachê igual o nosso, quando vamos jogar por aí (amistosos beneficentes)", afirmou Neto.

Neto detonou a direção pela contratação de Jô e pediu a demissão do atacante.



"O problema está com o Alessandro e com o Roberto de Andrade (membros da diretoria), porque o Duílio tem que fazer tudo. Duílio (Monteiro), você é presidente, não é diretor. Manda (o Jô) embora! Manda embora agora! O Jô já fez isso três outras vezes. A terceira tem que ser justa causa", completou.



O vídeo, que circula na web, mostra o atacante tocando um instrumento junto com o grupo de pagode que se apresentava, enquanto a partida era transmitida em um telão próximo dele.

É... "otário" somos nós torcedores, que diante da derrota ficamos putos, não comemos, não dormimos, e se bobear nosso humor só volta quando a vitória vem no próximo jogo, "mas o Jô é torcedor, cria do terrão", é, mas ganha pra isso. Nós que lutemos. pic.twitter.com/7sVwMZSAxT — Léo Piza (@leonardopiza22) June 8, 2022

O torcedor que gravou o vídeo não foi identificado, mas tem a sua voz vazada no fundo das imagens ironizando a situação ao dizer: ‘o homem está preocupado, sofre Corinthians’, ao se referir a Jô.



Até o momento, o Corinthians não se posicionou oficialmente em relação ao assunto.