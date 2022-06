Troféu do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Troféu do BrasileirãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/06/2022 17:17

A esperada liga brasileira segue distante de sair do papel com a cada vez maior divisão entre dois blocos. Sem concordar com os termos da pela Liga do Futebol Brasileiro (Libra) - que tem Flamengo, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e os quatro grandes de São Paulo como principais -, 25 clubes, entre eles Fluminense, Internacional e Athletico-PR, anunciaram nesta quarta-feira a criação de um grupo para negociar direitos de transmissão e tratar de outros assuntos.

O nome do novo grupo ainda não foi definido, assim como o estatuto. Mas a criação, numa reunião na CBF, é uma resposta à pressão dos integrantes da Libra para que sejam aceitos os termos propostos para a criação da liga para organizar o Brasileirão a partir de 2025. O principal ponto de discórdia entre os dois lados é a divisão das cotas de transmissão.



"Não houve boa vontade do lado de lá (Libra). Na verdade, hoje, com a Lei do Mandante, ninguém é mais importante do que ninguém. O Flamengo é o que é, o maior clube do Brasil, mas não joga sozinho", disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.



Quando criada por Flamengo e os quatro grandes de São Paulo, a Libra convocou uma reunião com os outros clubes para a criação da liga brasileira, já definindo a divisão das cotas em: 40% de forma igualitária, 30% por desempenho e outros 30% por audiência e engajamento. A postura irritou principalmente o Athletico-PR, que recebeu o apoio do Fluminense.



Antes de formar o novo grupo, os 25 clubes sugeriram uma divisão de 45%, 25% e 30%, mas não conseguiram nem mesmo agendar uma reunião com os integrantes da Libra, que desejam que primeiro todos formalizem a entrada na liga para depois discutir as cotas de TV e outros assuntos.



Devido ao impasse, os clubes resolveram criar o grupo para tratar uma futura negociação em bloco, caso a liga brasileira não saia do papel. Dos 40 integrantes das Séries A e B, apenas Bahia e Grêmio não assinaram com ninguém.



Veja como está a divisão dos grupos:

Libra - Botafogo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, da Série A; e Cruzeiro, Ponte Preta, Novorizontino, Guarani, Ituano e Vasco, da Série B.



Novo grupo - América-MG, Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional e Juventude, da Série A; Brusque, Chapecoense, CRB, Criciúma, CSA, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Côrrea, Sport, Tombense, Vila Nova, da Série B.