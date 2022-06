Copa do Mundo no Catar não terá 100 minutos de partida - Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Copa do Mundo no Catar não terá 100 minutos de partidaFoto: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 08/06/2022 17:08 | Atualizado 08/06/2022 17:38

A Fifa teria decidido que o Equador está fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar e que sua vaga ficará com o Chile. A informação é do canal 'TV Azteca'. De acordo com a emissora mexicana, a Fifa anunciará sua decisão oficial em alguns dias.

O motivo da eliminação teria como pivô o jogador Byron Castillo, investigado por supostamente falsificar seus documentos de nascimento, já que na verdade ele seria cidadão colombiano.

Com a possível eliminação do Equador, que ainda não foi divulgada pela Fifa, o Chile, que terminou em 6º nas Eliminatórias da Copa do Mundo, ganharia uma posição e ficaria com a vaga na repescagem, contra a Austrália. O Peru, neste caso, estaria classificado diretamente para a fase de grupos. O Equador integra o Grupo A da Copa do Mundo junto com o anfitrião Catar, Holanda e Senegal.



Byron Castillo, lateral-direito de 23 anos, joga atualmente pelo Barcelona de Guayaquil e se tornou alvo do Santos nas últimas semanas.



Eduardo Carlezzo, advogado que representa o Chile neste caso, revelou em uma coletiva de imprensa que, depois de realizar uma investigação, descobriu que a certidão de nascimento de Byron Castillo é falsa, já que ele não nasceu no Equador como afirmou, mas sim na Colômbia, na cidade de Tumaco.