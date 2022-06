Edenilson - RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL/DIVULGAÇÃO

Publicado 08/06/2022 17:24

Edenilson mudou seu nome no Instagram para "Macaco" Reprodução

Rio - O meia Edenilson, do Internacional, se manifestou na tarde desta quarta-feira pouco depois da divulgação do laudo que não confirma a injúria racial que ele teria sofrido por parte do lateral Rafael Ramos, do Corinthians. Em sua conta no Instagram, o jogador trocou seu nome para "Macaco", ofensa que ele alega ter escutado do português.