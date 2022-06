Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain - Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-GermainFoto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Publicado 08/06/2022 17:39

Rio - Após desembolsar uma enorme quantia pela renovação de Mbappé, o Paris Saint-Germain prepara uma reformulação em seu elenco. De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o clube listou 12 jogadores que não devem ter espaço na próxima temporada para serem negociados.

Mbappé AFP

A reformulação do elenco do Paris Saint-Germain deve passar pelas mãos de Luis Campos, que está perto de substituir Leonardo como o novo diretor esportivo do clube. Além da possível mudança na direção, o técnico Mauricio Pochettino pode estar de saída do Paris.



Dentre os 12 atletas que o clube quer negociar, nove deles foram comprados pelo Paris Saint-Germain, que desembolsou 281 milhões de euros (cerca de R$ 1,47 bilhão). Outros dois vieram sem custos (Ander Herrera e Wijnaldum) e um foi formado nas categorias de base (Dagba).

Os 12 jogadores da lista de dispensa do Paris Saint-Germain são: Icardi, Paredes, Kehrer, Draxler, Diallo, Gueye, Kurzawa, Danilo Pereira, Navas, Ander Herrera, Wijnaldum e Dagba.