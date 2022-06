Ronaldo Fenômeno é dono do Valladolid e da SAF do Cruzeiro - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 08/06/2022 18:07 | Atualizado 08/06/2022 18:17

"Foram quatro dias incríveis." Desta maneira, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Valladolid, concluiu o percurso entre o Estádio José Zorrilla e a cidade de Santiago de Compostela, pagando a promessa de que faria os 522km de distância em cima de uma bicicleta caso sua equipe obtivesse o acesso para a elite do Campeonato Espanhol. Ele começou a aventura no domingo de manhã e nesta quarta-feira (8) foi recepcionado por torcedores e curiosos no ponto final da jornada.

"É verdade que o caminho é muito difícil, os obstáculos são muitos, mas foram quatro dias incríveis. Estou com muita dor, minha bunda dói muito, mas valeu a pena", disse ao diário Leon. "O Caminho (de Compostela) é lindo e a Catedral incrível. Eu não esperava essa recepção, foi espetacular. Chegando na Catedral já dava pra sentir a energia do povo, é um momento especial", disse o Fenômeno na chegada, na Piazza Obradoiro.



Ronaldo foi acompanhado em todo o percurso pela mulher, a modelo paranaense Celina Locks, e ambos ganharam o certificado de que fizeram o Caminho de Compostela. Sorridente, agradeceu ao apoio e agora está pensativo se fará nova promessa, agora em solo nacional.



Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo vê os torcedores do clube mineiro pedirem para que também faça uma promessa caso o clube volte à Série A após três temporadas seguidas na Segundona. O ex-jogador ficou de dar uma resposta em breve.



Na aventura espanhola, Ronaldo mostrou vídeos pedalando, protegido com todos os acessórios de segurança. A bicicleta utilizada era elétrica, mas ele garante que não fez trapaças. Mostrou descanso à noite e um certo receio para a última etapa, com circuito muito acidentado entre montanhas. "Essa parte será a mais difícil, com subidas e descidas, mas estamos preparados", disse.



Ronaldo reclamou muito do cansaço na parte final da aventura, mas mostrou enorme satisfação após cumprir a promessa. Ele foi cercado pela multidão, tirou fotos e deu autógrafos. Ele admitiu que gostaria de fazer o percurso andando e correndo, mas revelou que o físico não permitiria.