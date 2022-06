Fred e Bruno Henrique se desentenderam na final do Campeonato Carioca - Reprodução

Fred e Bruno Henrique se desentenderam na final do Campeonato CariocaReprodução

Publicado 08/06/2022 18:10

Rio - Denunciados pela confusão generalizada nos minutos finais da decisão do Campeonato Carioca, Fred, do Fluminense, e Bruno Henrique, do Flamengo, foram absolvidos pela 3ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (RJD/RJ), nesta quarta-feira.



Os dois atacantes, que trocaram empurrões e foram expulsos no clássico, foram absolvidos após as defesas requererem à Comissão Disciplinar a prescrição da denúncia - a qual foi aceita -, absolvendo, portanto, os denunciados no Artigo 250, que prevê suspensão de um a três jogos.



Na mesma sessão, o Flamengo também foi julgado pela denúncia no artigo 213 III, por "lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo", que prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O clube foi absolvido por maioria de votos, com o voto vencido do Auditor Fr. Marllus Lito Freire que aplicava multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais).