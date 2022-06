Neymar, Mbappé e Messi - PSG - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 08/06/2022 18:38

Rio - A pressão sobre o trabalho de Mauricio Pochettino no comando do Paris Saint Germain aumentou após a troca do diretor Leonardo por Luis Campos. O risco de demissão do treinador argentino pode continuar até o início da próxima temporada, caso a diretoria do clube francês não realize uma mudança. Por este motivo, em sua coluna no portal "Betfair.net", o pentacampeão pela seleção brasileira, Rivaldo, indicou José Mourinho, atualmente na Roma, da Itália. Na ocasião, o ex-jogador afirmou que o português seria a opção ideal para comandar Neymar, Messi e Mbappé.

"Entre os nomes que vêm sendo lançados pela imprensa, eu vejo José Mourinho muito bem posicionado para assumir o cargo pois é alguém com muita experiência de gerir elencos recheados de estrelas, além de já ter conquistado a Champions e saber gerir momentos de grande pressão. Mas ele está feliz na Roma, então, com certeza será necessário que o PSG lhe apresente um projeto muito interessante no qual ele possa impor suas ideias para poder se transferir para a França", disse Rivaldo.

No entanto, caso Mourinho não esteja disponível para o PSG, Rivaldo afirmou que Zinédine Zidane seria outra opção para comandar o clube francês. Por outro lado, apesar de estar livre no mercado, o ex-jogador pode estar aguardando um convite para assumir a seleção francesa.

"Olhando aos outros nomes mencionados eu diria que Zidane também seria boa opção para comandar um elenco tão ilustre, ao contrário de outros técnicos menos experientes como Marcelo Gallardo ou Rúben Amorim", completou.