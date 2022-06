Com seu alto astral, o Rei e Rainha do Mar retorna a Cabo Frio em julho - Divulgação / Effect Sport

Publicado 09/06/2022 14:39 | Atualizado 09/06/2022 14:40

Rio - O Rei e Rainha do Mar vai levar seu alto astral, mais uma vez, até Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. No dia 24 de julho, o evento receberá milhares de participantes para um dia de energia positiva com muitas atividades na água e na areia da Praia do Peró. O festival ainda tem inscrições disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com provas para atletas entre mulheres, homens e crianças de todo o país.

Após o sucesso da edição no último ano, o Rei e Rainha do Mar – Cabo Frio reserva um percurso com lindos cenários da orla cabo-friense, incluindo volta no Morro do Vigia. Para deixar a etapa ainda mais atrativa para os participantes, a praia exibe a Bandeira Azul, selo de qualidade ambiental internacional dedicada ao reconhecimento da gestão sustentável do local.

Provas de natação no mar, corrida na areia e biathlon (natação e corrida) estão no programa do Rei e Rainha do Mar – Cabo Frio. Entre as opções de natação, estão a open (500 metros), sprint (1 km), classic (2,5 km), challenge (4 km), enquanto a corrida oferece o beach run (2,5 e 5 km) e o beach biathlon (1 km de natação no mar e 2,5 km de corrida na areia da praia). A modalidade trail run está confirmada mais uma vez, com percurso de 8 km.

As crianças também têm lugar na etapa de Cabo Frio do Rei e Rainha do Mar, com provas de corrida e natação dedicadas a elas (a partir de 3 anos para kids run e 9 anos para natação no mar). O evento oferece todo suporte de segurança para seus participantes, com equipes no mar e na areia.

Maior festival de águas abertas e esportes de praia do Brasil, o RRM é realizado desde 2009 pela Effect Sport, promovendo a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro. Com dezenas de etapas e evoluindo ao longo da história, o evento recebeu multicampeões olímpicos e mundiais, como Ana Marcela Cunha, Sharon Van Rouwendaal, Ferry Weertman, Aaron Peirsol e Oussama Mellouli.