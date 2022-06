Lewis Hamilton amplia o leque de opções além de apenas pilotar na Fórmula 1 - Foto: CLIVE MASON/AFP

Publicado 09/06/2022 14:21

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, se aventurará no mundo do cinema e será um dos produtores de um projeto da Apple para desenvolver um filme sobre a Fórmula 1. De acordo com o site 'The Hollywood Reporter', o astro Brad Pitt será o protagonista e Joseph Kosinski, de 'Top Gun: Maverick', o diretor.

Pelas informações iniciais, Brad Pitt será um piloto aposentado que retornará às pistas em busca de mais glórias. Ele terá como companheiro de equipe um jovem piloto e será uma espécie de mentor.



Essa não é a primeira vez de Hamilton com filmes. Ele foi um personagem da animação infantil 'Carros 2' e também filmou na comédia 'Zoolander 2'. Entretanto, ainda não há notícia de que o piloto da Mercedes atuará no novo filme com Brad Pitt ou se ficará apenas na produção.