Cuca - BRUNO CANTINI/Atlético-MG

Publicado 09/06/2022 17:50

Rio - Sem trabalhar desde que deixou o Atlético-MG, o treinador Cuca vai acompanhar a Copa do Mundo de 2022 diretamente do Catar. Apontado como um dos possíveis substitutos de Tite na Seleção, após a disputa do torneio, o treinador falou dos seus planos futuros e confirmou que só voltará a trabalhar em 2023.

"Além de estar totalmente voltado e entregue a esse meu projeto social, já tinha desenvolvido a ideia de acompanhar a preparação de algumas seleções nesse ano de Copa do Mundo. Sem falar que estarei no Qatar para acompanhar o Mundial de perto. Continuo com o meu pensamento de só assumir um novo projeto na próxima temporada", disse Cuca por meio da sua assessoria de imprensa.

Cuca vinha sendo ventilado como um dos possíveis substitutos de Paulo Sousa no comando do Flamengo. O Rubro-Negro acabou fechando com Dorival Júnior, que estava no Ceará, para a vaga do comandante português.