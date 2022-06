Leclerc foi o mais rápido na pista de rua de Baku, onde acontece o GP do Azerbaijão - AFP

Publicado 11/06/2022 14:58

Baku (AZE) - Charles Leclerc irá largar na primeira posição pela sexta vez nesta temporada da Fórmula 1. Neste sábado (11), o piloto da Ferrari sobrou no último minuto do treino classificatório e marcou a volta mais rápida no circuito de Baku (1m41s359), no Azerbaijão.

Leclerc levou a melhor no embate entre Ferrari e RBR neste sábado. Ambas as equipes estiveram à frente das adversárias por grande parte do treino e se alternavam na liderança.

Sergio Pérez garantiu a segunda posição (1m41s641), um a frente do companheiro e líder da temporada, Max Verstappen (1m41s706). O espanhol Carlos Sainz chegou a liderar um parte, mas acabou ultrapassado pelos rivais na reta final do treino e irá largar na quarta posição. (1m41s814).

"É muito bom. Esta pole eu não esperava. Achei que a RBR era mais forte especialmente no Q1 e Q2, mas na última volta tudo se encaixou. Estou muito animado para a corrida", disse Leclerc, após o treino classificatório.