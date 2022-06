Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 10/06/2022 21:43

Rio - O argelino Billel Benhammouda, de 24 anos, morreu nesta sexta-feira, na cidade de Douaouda. O meio-campista da seleção nacional do país se envolveu em um acidente de carro durante a madrugada e um amigo do atleta também morreu no local.



Billel jogava pelo USM Alger e marcou dois gols na vitória da seleção argelina na última quinta-feira, contra a República do Congo, por 3 a 0. Técnico da Argélia, Madjid Bougherra lamentou o ocorrido em texto publicado no site da Federação do país.

- Billel foi um garoto maravilhoso, um competidor talentoso, mas, acima de tudo, alguém de seriedade e educação exemplares. Ele foi um autêntico patriota, sempre orgulhoso de vestir as cores da Argélia e defender a seleção - lamentou Bougherra.