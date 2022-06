Sidão em ação pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2022 21:23

Rio - Com passagens por grandes clube do Brasil, entre eles Botafogo e Vasco, Sidão foi anunciado como o novo reforço do Clube Atlético Catarinense, que disputa a Série B do Campeonato Catarinense. O goleiro, de 39 anos, estava livre no mercado após atuar em apenas uma partida pelo Concórdia.

Sidão Foto: Reprodução/Clube Atlético Catarinense

Além dos dois clubes cariocas, Sidão também atuou por Audax, onde fez um bom Paulistão, São Paulo, Goiás e Figueirense. O goleiro já estava treinando com o elenco e pode estrear pelo CAC.

O próximo jogo do Clube Atlético Catarinense será contra o Guarani de Palhoça, no sábado (18), às 15h (de Brasília), no Estádio Renato Silveira.