Zico visita garotada no CFZ - Divulgação

Publicado 11/06/2022 15:00

Rio - Uma tarde de sexta-feira mais que especial para pais e alunos da escolinha Zico 10. Tudo isso pois o ídolo do Flamengo, que retornou esta semana ao Brasil, após mais uma jornada de compromissos profissionais no Japão, visitou o treino da garotada no Centro de Futebol Zico e fez questão de atender a todos os presentes, registrando fotos e distribuindo autógrafos.

Zico esteve na Terra do Sol Nascente para, além dos compromissos no futebol local, participar do lançamento da primeira unidade das escolas Zico 10 no Japão. Ao chegar no Brasil, esteve num evento em Vitória (ES). Seu filho Thiago Coimbra, Presidente das escolas Zico 10, comentou a importância da presença do pai no dia a dia da garotada.

"A gente sabe o que ele representa para esses garotos, e principalmente para os pais dos nossos alunos. Ter o meu pai, sempre que pode, visitando, ouvindo, brincando, aconselhando e incentivando os meninos, é essencial.", destacou Thiago.

Além do treino da escola Zico 10, o Centro de Futebol Zico recebeu ontem a rodada de abertura do Torneio CFZ de Clubes, nas categorias Sub-10 e Sub-12. São seis times na disputa, Flamengo, Portuguesa, Sogima/Cabofriense, Serrano, Artsul e Boavista. As finais estão programadas para o dia 09 de setembro no Estádio Antunes.