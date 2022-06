Richarlison - Divulgação / Everton

Publicado 11/06/2022

Rio - O atacante Richarlison, de 25 anos, pode deixar o Everton após quatro temporadas defendendo o clube de Liverpool. De acordo com informações do portal "UOL", o jogador da seleção brasileira tem acerto encaminhado com o Tottenham. O Fluminense, clube que o Pombo defendeu em 2016 e 2017, deverá receber uma parte da transferência por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa.

De acordo com o portal, o Tottenham irá desembolsar cerca de 60 milhões de euros (cerca de R$ 314 milhões) para tirar o jogador do Everton. Caso mude de equipe, Richarlison irá defender seu terceiro clube no futebol inglês. Antes de atuar pela equipe de Liverpool, o brasileiro jogou pelo Watford.

O Fluminense, equipe que Richarlison defendeu antes de ir para o futebol europeu, terá direito a 1% do valor da transferência. Ou seja, caso a operação seja realmente esta, o Tricolor terá direito a R$ 3,14 milhões. O clube das Laranjeiras já lucrou com a venda do Pombo do Watford para o Tottenham.

No Everton há quatro temporadas, o atacante já havia admitido a possibilidade de mudar de ares em entrevista na última convocação da seleção brasileira. Pelo clube de Liverpool, o atacante entrou em campo em 153 partidas, marcou 53 gols e deu 13 assistências.