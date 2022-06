Erling Haaland - Divulgação / City

Publicado 13/06/2022 10:00

Rio - O Manchester City oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Erling Haaland. O norueguês, de 21 anos, deixou o Borussia Dortmund e era assediado por muitas grandes equipes do futebol europeu. A escolha pelo clube inglês se deve ao estilo de jogo consagrado pelo treinador Pep Guardiola.

"Este é um momento de orgulho para mim e para a minha família. Eu sempre acompanhei o City e amei fazer isso nas últimas temporadas. Não tem como não admirar o estilo de jogo. É empolgante e cria muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu. Quero fazer gols, ganhar troféus e evoluir como jogador", afirmou em entrevista ao portal oficial do City.

A relação do jovem com o clube inglês vem de berço. Seu pai, Rasdal Haaland, defendeu o City no começo dos anos 2000. Para finalizar a operação, a equipe de Guardiola desembolsou um valor estimado entre 60 e 75 milhões de euros (R$ 325 e 406 milhões).

Erling Haaland deve receber o maior salário do elenco no clube, ao lado de De Bruyne: 375 mil libras (R$ 2,3 milhões) por semana. O jogador, de 21 anos, assinou contrato até 2027. Com apenas 21 anos, o jogador vem assombrando o futebol europeu pela sua grande média de gols. Em 203 partidas como profissional, o norueguês balançou as redes em 155 oportunidades.