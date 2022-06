Marcelo - Divulgação / Real Madrid

Publicado 13/06/2022 10:30 | Atualizado 13/06/2022 10:32

Rio - Fim de ciclo. Em evento realizado no Santiago Bernabéu, nesta segunda-feira, Marcelo se despediu do Real Madrid. Ao lado do presidente Florentino Pérez, o brasileiro, de 34 anos, posou ao lado dos 25 títulos que conquistou no clube espanhol. Com futuro indefinido, o ex-jogador do Fluminense descartou a aposentadoria do futebol.

"Hoje é o dia mais feliz desde que cheguei ao Real. Porque estou saindo e percebo que deixei um legado. Meus companheiros não me veem como Marcelo que faz pouco, mas como uma grande pessoa. Não penso muito no futuro... O mais difícil é dizer adeus. Vestir esta camisa é a coisa mais linda. O futuro não me assusta porque a história já está escrita", afirmou.

Marcelo se emocionou bastante com a despedida. O jogador chegou ao Real no fim de 2006, após a sua primeira temporada profissional pelo Fluminense. Foram mais de 15 anos defendendo o clube espanhol. O presidente Florentino Pérez ressaltou a importância do brasileiro para a história do Real.

"Caro Marcelo, você realizou todos os sonhos. Ganhou absolutamente tudo, um total de 25 títulos. É sem dúvidas um dos melhores defensores da história do futebol mundial. O Real Madrid é e sempre será a sua casa. Você tem que estar muito orgulhoso de tudo que conquistou no melhor clube do mundo", disse.