Publicado 13/06/2022 13:14

A International Football Association Board (IFAB), que regula as regras do futebol, aprovou nesta segunda-feira que as cinco substituições sejam utilizadas nas partidas de forma definitiva. A reunião da associação, em Doha, no Catar, também aumentou o número de jogadores que poderão ficar no banco de reservas.



Inicialmente uma medida provisória durante a pandemia de Covid-19, as cinco substituições ganharam força entre os técnicos e um estudo da Fifa corroborou a sua importância. Estão mantidas as três janelas permitidas atualmente, além do intervalo.



Já o aumento para 15 jogadores no banco de reservas será válido a partir de 1º de julho de 2022. Com essa mudança, será possível aumentar para 26 nomes a lista de inscritos nas principais competições da Fifa. Agora, caberá à entidade máxima do futebol incluir essa regra na Copa do Mundo.

Os treinadores das seleções classificadas já aprovaram o aumento para 26 inscritos. Tite, inclusive, planeja utilizar esses três jogadores para chamar mais nomes ofensivos para o Brasil.