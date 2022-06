Louie Sibley ao lado de Wag Keeley Carter - Reprodução / Instagram

Rio - O jogador do Derby County, Louie Sibley, iniciou uma verdadeira caçada contra dois agressores de sua namorada, que foi espancada até ficar inconsciente em um violento ataque em uma rua na Inglaterra.

O meia, de 20 anos, está pedindo ajuda pelas redes para encontrar um homem e uma mulher que teriam supostamente agredido sua companheira Wag Keeley Carter, no último domingo. Para tentar ajudar nas buscas, Louie postou fotos de um homem capturado por câmeras de segurança. Ele também divulgou imagens da namorada, que ficou gravemente ferida.

"No início da manhã, às 2 da manhã, em Nottingham, na Upper Parliament Street, minha namorada foi atacada várias vezes por um homem e uma mulher. Ela acabou no hospital e teve que levar pontos por causa do homem, que a socou e a nocauteou, deixando-a inconsciente. Esse homem covarde atacou uma garota inocente", afirmou o jogador.



Ele também pediu aos fãs que compartilhem seu apelo. "Como um homem adulto pode atacar uma garota assim e se safar? Por favor, compartilhe isso e se alguém tiver alguma informação, seria muito importante. Vamos garantir que isso não aconteça novamente", apelou.



A inspetora-chefe da Polícia, Amy English, também falou sobre o caso. “Estamos atualmente investigando relatos de um incidente em que uma mulher foi supostamente agredida no centro da cidade de Nottingham. É extremamente importante que qualquer pessoa que presenciou o que aconteceu entre em contato conosco imediatamente para podermos estabelecer exatamente o ocorrido", apontou.



O jogador, que também é da seleção Sub-20 da Inglaterra, fez 28 jogos na última temporada, sob a orientação do técnico Wayne Rooney.