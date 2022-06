Marcelo, lateral do Real Madrid - AFP

Publicado 13/06/2022 13:57

Rio - Poucas horas após se despedir do Real Madrid após quinze anos, o lateral Marcelo entrou na mira do Fenerbahçe. De acordo com o portal "Goal", o técnico Jorge Jesus, recém-chegado ao clube, pediu a contratação do jogador brasileiro e os turcos devem fazer uma proposta em breve.

Segundo o veículo, o Fenerbahçe já fez o contato inicial com o estafe de Marcelo e a proposta deve ser oficializada até o fim da semana. A princípio, o lateral deseja receber um salário de seis milhões de euros (R$ 32,02 milhões na cotação atual) por temporada.

Livre no mercado após sua saída do Real, Marcelo tem o desejo de continuar jogando a Liga dos Campeões. O jogador vê com bons olhos um acerto com o time de Jesus. O Olympique de Marselha, da França, também corre por fora.