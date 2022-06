Cristiano Ronaldo homenageia Marcelo após o lateral deixar o Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 13/06/2022 18:27

Rio - Ex-astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo publicou nas redes sociais uma homenagem ao lateral-esquerdo Marcelo após o jogador, de 34 anos, se despedir do clube espanhol nesta segunda-feira (13). No texto, o craque português, do Manchester United, destacou a parceria com o atleta brasileiro na passagem de nove anos pelo time merengue.

"Mais do que um companheiro de equipe, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo", disse Cristiano Ronaldo.



Cristiano Ronaldo e Marcelo atuaram juntos pelo Real Madrid durante nove anos, entre 2009 e 2018. Os dois jogadores conquistaram quatro edições da Liga dos Campeões, três Supercopas da Europa, três títulos do Mundial de Clubes, duas Taças do Rei, duas vezes o Campeonato Espanhol e duas Supercopas da Espanha.