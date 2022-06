Logo da Band - Reprodução

13/06/2022

Rio - Nesta segunda-feira (13), a Band concretizou a renovação de contrato dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. A emissora assinou com a Liberty Media até o final de 2025, para poder transmitir na TV Aberta e na TV Fechada, para o canal BandSports. A informação é do portal "Notícias da TV".

O SBT chegou a demonstrar interesse nos direitos da categoria. No entanto, por conta dos grandes elogios que vem sendo feitos às transmissões da Band, a emissora de Silvio Santos acabou ficando de fora da disputa.

A Band e a Liberty Media irão manter o contrato pelo modelo de market share. Ou seja, tudo o que for arrecadado é dividido igualmente entre os dois . Neste ano, a emissora vendeu pelo menos R$ 120 milhões em cotas de publicidade. Com isso, cada um deles ficou com R$ 60 mil.

A tendência é de que a equipe de transmissão da categoria continue a mesma. Ou seja, mesmo com a polêmica envolvendo Sérgio Maurício, o narrador deve permanecer comandando as corridas da principal categoria do automobilismo na emissora.