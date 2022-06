Conmebol Copa América "Brasil 2019" - Grupo C - Chile X Uruguay - Pela fase de grupos no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro - RJ . Na foto o jogador Suarez Diaz (9). Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 13/06/2022

Rio - De saída do Atlético de Madrid, o atacante Luís Suarez aguarda propostas de outros clubes para definir o futuro de sua carreira. Aos 35 anos, o uruguaio está no radar de pelo menos 11 times, segundo o jornal "Mundo Deportivo", da Espanha.

O atacante já disse ter preferência para continuar jogando em clubes da Europa, para poder chegar à Copa do Mundo do Catar em plena forma.

Ainda segundo o jornal espanhol, estas são as equipes que já demonstraram interesse no atacante uruguaio: Ajax (Holanda), Aston Villa (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra), Fiorentina (Itália), Atalanta (Itália), Galatasaray (Turquia), Corinthias (Brasil), Botafogo (Brasil), River Plate (Argentina), Nacional (Uruguai) e Emelec (Equador). Além destas, equipes da MLS também colocaram o jogador em seu radar. No entanto, Luís Suarez pretende jogar nos Estados Unidos apenas quando estiver próximo de se aposentar.

Na sua última temporada pelo Atlético de Madrid, o atacante uruguaio entrou em campo em 45 oportunidades, marcando 13 gols e dando duas assistências para seus companheiros. Seu vínculo com o clube espanhol termina no final deste mês, e não será renovado.