José Roberto Guimarães - Eduardo Carmin/Agência O Dia

Publicado 13/06/2022 15:34

Rio - Algumas das principais seleções do vôlei feminino do planeta desembarcam em Brasília para a sequência da Liga das Nações. Na primeira semana de disputas, a liderança ficou com as japonesas, que venceram os quatros jogos e seguem invictas na competição. Com três vitórias e uma derrota, para as americanas, a seleção brasileira ficou com a sexta posição. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães inicia nesta quarta-feira, dia 15, no Ginásio Nilson Nélson, uma nova sequência de quatro jogos. O primeiro deles será diante da Turquia, às 21h.

Os duelos do Brasil vão ter transmissão do sportv2. Depois das turcas, a seleção voltar a jogar na próxima quinta, contra a Holanda, às 21h. No sábado, dia 18, às 15h, volta à quadra para encarar a Itália e, encerra a sua participação na segunda semana da Liga das Nações, no próximo domingo, dia 19, contra a Sérvia. O último confronto também será exibido pela TV Globo, às 10h.

"Nesta segunda semana tudo vai depender de como os times virão. Se vierem completos, teremos um cenário diferente. De qualquer maneira, o torneio é uma oportunidade bacana para as meninas passarem por dificuldades e serem testadas, ganhando vivência nesse nível internacional. Esse é o processo natural. Nós já passamos por isso e agora é a hora desse grupo. As meninas estão indo muito bem. Erros e acertos fazem parte e temos de ter paciência. Espero que sejam jogos disputados e que elas consigam dar o máximo para adquirirem ainda mais experiência", afirmou Thaísa, bicampeã olímpica, e atual comentarista da emissora.