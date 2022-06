Luís Antônio Silva Santos compareceu a jogo do Vasco - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2022 14:57 | Atualizado 13/06/2022 15:05

Rio - Velho conhecido do futebol carioca, o ex-árbitro Luís Antônio Silva Santos, o Índio, visitou o Maracanã, na tarde desta domingo, para acompanhar a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhado da mulher, no Dia dos Namorados, Índio reencontrou velhos amigos e fez um post em sua rede social mencionando a equipe de arbitragem: "Meu time é o de preto!"

"Estava com saudades do Maracanã e é lindo ver nosso futebol carioca voltando ao cenário nacional. Fiquei feliz em rever o Santiago, também o Marcelo e pude abraçar o Anderson Daronco, grande figura da nossa arbitragem atual", afirmou o ex-árbitro, recordista de finais de campeonatos cariocas.

Após a partida vencida pelo Vasco por 1 a 0, o ex-árbitro fez questão de dar um abraço no juiz da partida, Anderson Daronco, oportunidade em que encontrou também José Carlos Santiago, Presidente da Comissão de Arbitragem da FFERJ e Marcelo Viana, Diretor de Competições.